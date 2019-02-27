مدينة العشاق تفرض ضريبة جديدة على زوارها

2019/02/27 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس مدينة البندقية على فرض رسوم دخول على الزوار للمساهمة في تمويل الاعتناء بالمدينة الإيطالية الجميلة التي يتوافد عليها الكثير من السياح وتعد من مواقع التراث العالمي.

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