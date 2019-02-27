شخصيات كوردية تصل قصر السلام لحضور اجتماع قادة العراق

2019/02/27 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصلت شخصيات كوردية من قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، الى قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل شفق نيوز ان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ووزير الخارجية والمالية سابقا هوشيار زيباري وصل قصر السلام لحضور اجتماع قادة العراق.

واضاف ان نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول وصل ايضا الى قصر السلام لحضور الاجتماع.

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