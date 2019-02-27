وزير النقل المصري يقدم استقالته على خلفية حادث محطة القطارات في القاهرة

2019/02/27 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم وزير النقل المصري هشام عرفات يوم الأربعاء، استقالته على خلفية

حادث محطة القطارات في القاهرة الذي راح ضحيته 25 شخصا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد،

بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل الاستقالة.

وقبل تقديم استقالته، سلم وزير النقل تقريرا لرئيس الوزراء.

ورفض الوزير المستقيل الإدلاء بتصريحات صحفية للصحفيين المعتمدين

بمجلس الوزراء، قائلا: "قدمت كل شيء لرئيس الوزراء".

وكان التلفزيون المصري قد أعلن عن ارتفاع عدد ضحايا حادث سكك حديد

مصر إلى 25 قتيلا و40 مصابا، بعد أن شهدت المحطة حريقا هائلا إثر

اصطدام قاطرة في الرصيف.

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