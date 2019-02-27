بدء اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية في قصر السلام ببغداد

2019/02/27 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

يتبع..

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع الوطني التشاوري الأول المزمع عقده مساء اليوم الأربعاء، جاء بدعوة رسمية من الرئيس برهم صالح.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، لقمان الفيلي، في بيان تلقت "بغداد اليوم" نسخة م

بغداد اليوم/ متابعة

أكد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء الشيخ علي الاسدي، الاربعاء 27 شباط 2019، أن الدواعش يعودون الى العراق عبر التنسيق مع الامريكان.

وقال الاسدي في تصريح صحفي، أطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "رئيس المجلس السياسي للمقاومة

بغداد اليوم-الانبار

أعرب عضو مجلس عشائر الانبار، عواد الدلمة، الأربعاء، 27 شباط، 2019، عن رفضه لمقاتلة القوات الامريكية في المحافظة، مؤكدا "لن نقاتل بالنيابة عن أحد".

وقال الدلمة في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الامريكية

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