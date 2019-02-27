بدء القمة الثنائية بين دونالد ترامب وكيم جونغ اون

2019/02/27 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اليوم الأربعاء بالعاصمة الفيتنامية هانوي اعمال القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، موضوعها الرئيسي الأسلحة النووية الكورية الشمالية.وهو ثاني لقاء بين ترامب وكيم بعد القمة التاريخية التي جمعتهما في حزيران/يونيو الماضي بسنغافورة.

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