فيسبوك الرئاسات الثلاث.. “ساعي بريد” لطلبات المواطنين

2019/02/27 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من حنين الخليلي تحولت الصفحات الرسمية للرئاسات الثلاث على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى منصات لتوصيل شكاوى وطلبات المواطنين، بدلاً من نقل الاخبار والنشاطات الرسمية.ومن خلال متابعة “ناس”، لتعليقات المتابعين على هذه الصفحات، تبين أن هناك حملة مناشدات تغزو كل المنشورات (البوستات)، للمطالبة بفرص العمل او الخدمات الصحية، ومواضيع عديدة اخرى […]

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