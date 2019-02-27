الاجتماع التشاوري الأول: عبدالمهدي والحلبوسي والمحمود والخنجر في قصر السلام

2019/02/27 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بدأ الاجتماع الوطني التشاوري الاول, الاربعاء, بحضور القيادات السياسية في قصر السلام.وقال مراسل “ناس” اليوم (27 شباط 2019), ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي, ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي, والقيادي في تحالف المحور الوطني خميس الخنجر ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود, توافدوا الى قصر السلام, لبدء الاجتماع التشاوري الاول”.وقال […]

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