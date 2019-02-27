مراسلنا: بدء الاجتماع التشاوري في قصر السلام

2019/02/27 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) بدء الاجتماع التشاوري في قصر السلام.

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