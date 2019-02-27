الخارجية اللبنانية: مقترح بريطانيا بتصنيف”حزب الله” منظمة إرهابية لن يؤثر سلبا على لبنان

2019/02/27 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تواصل الحكومات البريطانية والأمريكية، السعي إلى إضعاف قوى المقاومة من خلال عدة محاولات يتخذونها بهذا الخصوص، إلا أن تلك المحاولات دائما ما تبوء بالفشل.وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن المقترح البريطاني بتصنيف “ حزب الله” بأكمله كمنظمة إرهابية، لن يؤثر سلبًا على لبنان.وقال باسيل: “لو وقف العالم كله […]

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