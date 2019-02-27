2019/02/27 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..باتت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعمل على إنشاء جماعات إرهابية بمسميات مختلفة في مناطق غرب العراق، على غرار ما عملت في وقت سابق عندما أنشأت مجموعة ما تسمى بـ “صحوات العراق” بذريعة محاربة الإرهاب.وفي هذا الصدد، قال المتحدث العسكري لكتائب حزب الله، جعفر الحسيني في تصريحات لموقع (عربي بوست)، أوردها موقع / الأنصار/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتائب حزب الله: أمريكا دربت مئات الإرهابيين وجهزتهم بالاسلحة لتنفيذ مهمة جديدة alansaar.

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