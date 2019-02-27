استقالة وزير النقل المصري بعد حادث محطة قطارات بالقاهرة

2019/02/27 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

قبل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استقالة، وزير النقل ببلاده، هشام عرفات، جراء حادثة القطار التي شهدتها المحطة الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، تقدم وزير النقل هشام عرفات باستقالته إلى رئيس الوزراء، وذلك على خلفية الحادث الذي وقع في وقت سابق اليوم الأربعاء في محطة مصر للسكة الحديد.وذكر المصدر أن رئيس الوزراء المصري، قبل الاستقالة.وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الحكومي، ارتفاع ضحايا الحادث إلى 25 قتيلاً وعشرات المصابين، بعد الحديث عن 20 قتيلاً وإصابة 40 آخرين في الحادث الذي وقع صباحاً، دون تفاصيل أكثر.وانفجر خزان الوقود للقطار لدى دخوله أحد أرصفة المحطة واصطدامه بصدادة الأمان، أثناء وجود عدد كبير من الركاب كانوا بالانتظار على رصيف المحطة، ما نجم عنه حريق هائل، وفق وسائل إعلام محلية. من جهتها، أقرت هيئة السكك الحديدية بمصر، في بيان بوجود "بعض الإصابات والوفيات"، دون أن تذكر رقماً.وأوضحت الهيئة، أن "جرار قطار انحدر واصطدم بصدادات خرسانية نهاية أحد أرصفة المحطة الرئيسية للقطارات بالقاهرة"، دون تفاصيل أكثر.وشهدت مصر حوادث قطارات عديدة خلفت ضحايا خلال 17 عاماً، انطلاقاً من أسوأ حوادث السكك الحديدية بالبلاد في 2002، والذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصاً.

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