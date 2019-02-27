تعادل سلبي للديوانية والنفط كرويا

2019/02/27 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريقا الديوانية والنفط سلبيا في المباراة التي جرت بينهما اليوم في ختام المرحلة الاولى للدوري الممتاز بكرة القدم > ,قدم الفريقان في المباراة التي اقيمت على ملعب الادارة المحلية بالديوانية مستوى متوسطا وتبادل العديد من الهجمات لكن لم يستغلها اي منهما بسبب التسرع وعدم التركيز امام المرميين ليخرج متعادلين سلبيا.وقاد المباراة الحكم تحسين […]

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