قيادي في الاصلاح الاجتماع التشاوري الوطني لقادة الكتل سيعقد دوريا كل شهرين .. والعبادي لم يحضر بعد اجتماع اليوم

2019/02/27 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في تحالف الاصلاح عبد الله الزيدي،ان الاجتماع التشاوري الوطني لقادة الكتل سيعقد دوريا كل شهرين لمناقشة المستجدات والتطورات السياسية وتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .وقال الزيدي في تصريح لوكالة وطن للانباء انه : كان يفترض حضور رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي وتم توجيه دعوة له لكن حتى الان لم يحضر اجتماع […]

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