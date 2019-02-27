خاص| الامن النيابية: بهذه الطريقة سنتعامل مع الدواعش الذين تسلمهم العراق

2019/02/27 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

قالت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، ان عناصر تنظيم داعش الارهابي الذين تسلمهم العراق مؤخرا من سوريا، سوف يحالون الى التحقيق وسيحاكمون لما اقترفوه من جرائم بحق الابرياء في العراق وسوريا.

وذكر عضو اللجنة فلاح الخفاجي لـ"الاتجاه برس"، انه "ليس من مسؤولية العراق تسلم الارهابيين من سوريا من ذوي الجنسية غير العراقية، ومن المفترض ان يرحلون الى بلدانهم التي اتوا منها، وهناك سيحكامون بحسب قوانين بلادهم".

وحول مصير عوائل الارهابيين، دعا الخفاجي الجهات المختصة الى "عزلهم في سجون او مخيمات خاصة بهدف اعادة تأهيلهم، والا فانهم يشكلون خطورة امنية، لما يحملونه من افكار زرعها تنظيم داعش في رؤسهم، وهنا دور المؤسسات التربوية والنفسية ومراكز الدراسات، اصلاح ما يحملون من افكار ومن ثم زجهم في المجتمع".

واشار عضو اللجنة ان "ينبغي تتخصيص محكمة خاصة للارهابيين ومحاكمتهم علنا امام انظار الشعب العراقي، ولا يمكن تخفيف العقوبة او الافراج عن كل من تطلخت ايديهم بدماء الشعب العراقي".

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