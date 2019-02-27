فيتنام تبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 100 طائرة بوينغ

2019/02/27 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت فيتنام اتفاقا مع الولايات المتحدة الأربعاء لشراء 100 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس.ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس فيتنام

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