اربعة مرشحين لمنصب محافظ كركوك

2019/02/27 | 16:55

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بغداد- العراق اليوم:

اكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قادر عزيز، الاربعاء، عدم مطالبة حزبه بمنصب رئيس...





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