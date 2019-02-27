الوقف السني يتهم نظيره الشيعي بـ

2019/02/27 | 16:55

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بغداد- العراق اليوم:

قال ديوان الوقف السُني في محافظة نينوى، إن نظيره الشيعي، طالبه بعدم صيانة 17 مرقداً ومقاماً داخل م...





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