أنباء متضاربة بشأن تورط “داعش” في مجزرة جديدة بحق فتيات إيزيديات في “الباغوز”

2019/02/27 | 16:56

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بغداد- العراق اليوم:

تضاربت الأنباء بشدة، الأربعاء، بشأن تورط تنظيم “داعش” في ارتكاب مجزرة جديدة بحق نساء...





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