المؤامرة بين عهدين.. كابوس أربكان الذي عاشه أردوغان

2019/02/27 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 1991 وبينما كانت حرب الخليج الثانية تضع أوزارها، خطب البرفيسور نجم الدين أربكان رئيس الوزراء التركي الأسبق في أعضاء حزبه

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