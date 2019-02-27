2019/02/27 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، عن زيادة حجم انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، حاثا على التعاون بين حكومته والمحافظات.ودعا عبدالمهدي خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بدورته الثالثة، الى التعاون لحل المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط التي تنشط الاقتصاد وتحقق المصلحة العامة والعمل على اعطاء اولوية في توفير الكهرباء للمواطنين والمناطق الفقيرة.واكد متابعته لشؤون الطاقة ومن خلال لجنة الطاقة الوزارية والتعرف على الاستعدادات والحث على تحقيق زيادة في الانتاج، مشيرا الى ان مستوى انتاج الطاقة سيصل الى اكثر من ثمانية عشر الف ميكاواط مع توفير الاموال اللازمة لتحقيق زيادة في الطاقة وهناك عشر محطات سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة الى جانب ابرام عقود تطوير جديدة، واذا تضافرت جميع الجهود فسيكون الوضع في الصيف المقبل افضل من السابق.وجرى خلال الاجتماع بحث خطط التنمية وتعزيز الاستقرار وتطوير المشاريع الخدمية والخطط الزراعية في المحافظات، ومناقشة قضايا ومقترحات متعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية وخدمات الطرق والجسور والجباية والرسوم، وتعيينات مديريات التربية والمحاضرين، وفتح المنافذ الحدودية، وتحديد حصص المحافظات من الموازنة الاتحادية في ضوء التعداد العام للسكان، واتخذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يعلن زيادة بانتاج الكهرباء: انتظروا ما سيحصل في هذا الصيف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يعلن زيادة بانتاج الكهرباء: انتظروا ما سيحصل في هذا الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).