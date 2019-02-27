إيلون موسك يثير التساؤلات بتغريدات غامضة بشأن

2019/02/27 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تجاهل "إيلون موسك" انتقادات هيئة البورصات الأمريكية بشأن تغريداته عن "تسلا" وكتب تغريدات جديدة عن الشركة اتسمت بالغموض.





وفي تغرديتين متتاليتين كتب موسك اليوم الأربعاء في عبارات مقتضبة: "بعض الأخبار عن تسلا"، "الخميس الساعة الثانية مساءً".





ولم يسرد موسك مزيد من التفاصيل بشأن ما يقصده من وراء تلك التغريدات ما أثار مزيد من الغموض تجاه تغريدات رئيس شركة تصنيع السيارات الكهربية.





وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات طالبت القضاء الأمريكي في الأسبوع الجاري بمنع إيلون موسك من انتهاك أحكام القضاء نتيجة لانتهاكه التسوية المتعلقة بمطالبته بالحصول على موافقة الشركة فيما يخص منشورات مواقع التواصل الاجتماعي أو الكتابات الأخرى التي قد تكون مرجع للمستثمرين.





وفي 19 فبراير نشر موسك تغريدة قال فيها إن شركته من المحتمل أن تنتج نحو نصف مليون سيارة في 2019، ثم نشر بعد ساعات تغريدة أخرى يقول فيها إن عمليات التوصيل قد تسجل نحو 400 ألف سيارة.





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