امانة العاصمة: توجيه انذار لمتجاوزي

2019/02/27 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الاربعاء، عن توجيهها انذاراً لمتجاوزي "سوق الخردة" في منطقة النهضة وسط العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إنها "وجهت

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