نائب عن المالية النيابية: العراق سيسدد ديونه الخارجية لغاية عام 2053

2019/02/27 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية ستستمر بتسديد الديون الخارجية المترتبة على البلاد حتى نهاية عام 2053.وقال عضو اللجنة احمد

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