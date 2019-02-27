بد الاجتماع التشاوري الذي دعت له رئاسة الجمهورية

2019/02/27 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر مقرب من الرئاسة لموقع "الغدير"، إن" الاجتماع الوطني التشاوري الأول بدأ، في قصر السلام ببغداد بحضور مختلف الشخصيات الحكومية والسياسية على رأسهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

يشار الى ان رئاسة الجمهورية دعت في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى عقد اجتماع وطني تشاوري للتباحث حول رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق.

انتهى..م.ر

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