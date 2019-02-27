اتحاد الكرة يصادق على توصيات لجنة تقصي الحقائق

2019/02/27 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، على توصيات اللجنة المشكلة بتقصي الحقائق حول مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا.وقال الاتحاد في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه صادق على "توصيات اللجنة المشكلة بتقصي الحقائق حول مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا".

وأضاف الاتحاد، أن التوصيات جاءت كما يلي:

1- معاقبة اللاعبين علي فائز ووليد سالم لمدة سنة واحدة من اللعب مع المنتخبات الوطنية.

2- حرمان الإعلامي عمر رياض لمدة سنة من مرافقة الوفود الرياضية.

3- معاقبة اللاعب علي عدنان لمدة 6 أشهر من اللعب مع المنتخب الوطني للتأثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين.

4- معاقبة اللاعب علي حصني من تمثيل المنتخب الوطني لمدة 4 أشهر.

5- توجيه انذار نهائي للاعبين محمد حميد وصفاء هادي بسبب إجراء لقاءات صحفية دون علم الوفد الإعلامي.

6- منع تواجد السماسرة في مقرات المنتخب الوطني.

7- اعادة النظر برابطة مشجعي بالمنتخب الوطني وإجراء انتخابات بأسرع وقت.

8- تشذيب أي وفد مستقبلاً وزيادة عدد الاداريين.

9- إصدار لائحة جديدة للوفود الرياضية ومنها إقامة اللاعبين في طابق واحد.

10- ضرورة ابتعاد الوفود الاعلامية عن التشهير بلاعبي المنتخبات الوطنية.

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