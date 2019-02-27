هل تجلب حالة الطوارئ الاتزان لاقتصاد السودان؟

2019/02/27 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان أبو طالب محمد أحمد وعبد القادر محمد حمد يتوقعان انخفاضا ولو طفيفا في أسعار بعض السلع الضرورية بعد إعلان حالة الطوارئ

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