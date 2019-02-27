فرنسا تدعو الهند وباكستان إلى خفض التصعيد

2019/02/27 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت باريس، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها لتدهور الأوضاع في منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، داعية الجانبين إلى العمل على خفض التصعيد، وتأمين سلامة المواطنين الفرنسيين.

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