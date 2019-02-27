2019/02/27 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الشؤون الدينية الجزائرية الأسبق، أحمد مراني، إن المسيرات الشعبية المناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للمرة الخامسة، "عفوية وليس لها لون سياسي".

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