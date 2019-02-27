2019/02/27 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عام 2015 يحتفل في 27 من شهر فبراير/ شباط في روسيا بعيد قوات العمليات الخاصة الروسية، وهي مجموعة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، مجهزة ومدربة بشكل خاص للقيام بمهمات خاصة لحماية مصالح روسيا، داخل البلاد وخارجها، في أوقات السلم والحرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى يومهم الوطني... محطات مهمة في تاريخ القوات الخاصة الروسية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى يومهم الوطني... محطات مهمة في تاريخ القوات الخاصة الروسية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).