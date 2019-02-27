الفيلي يطرح 7 ملفات على طاولة اجتماع رئاسات وقادة العراق

2019/02/27 | 17:00

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شفق نيوز/ اعلن قمان فيلي المتحدث باسم رئيس الجمهورية، ان اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، سيبحث جملة ملفات.وقال الفيلي في مؤتمر صحفي، ان الاجتماع التشاوري جاء بدعوة من الرئيس ويتشاور قادة وزعماء الكتل للبحث في ملفات مهمة.واضاف، ان الاجتماع يبحث تقييم الوضع الامني، البرنامج الحكومي، توفير الخدمات، الامن الاقليمي، المشاريع الستراتيجية، وانتهاء بمناقشة ملف القوات الاجنبية.واضاف "نأمل انضاج الاراء خلال الاجتماع الذي سيبحث ايضا ملف استكمال الكابينة الوزارية".وبدأ عصر اليوم في قصر السلام في بغداد، الاجتماع الوطني التشاوري الاول الذي دعا اليه رئيس الجمهورية برهم صالح.وقال موفد شفق نيوز للاجتماع ان مختلف الشخصيات الحكومية والسياسية على رأسهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اضافة قيادات كوردية واخرى سياسية عراقية تحضر الاجتماع.وكان برهم صالح دعا في وقت سابق الى عقد اجتماع وطني تشاوري للتشاور حول رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق.

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