بدء اجتماع في قصر السلام يضم ابرز القادة بالعراق

2019/02/27 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأ في قصر السلام في بغداد، اليوم الاربعاء، الاجتماع الوطني التشاوري الاول الذي دعا اليه رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال مراسل شفق نيوز إن "الاجتماع الوطني التشاوري الاول بدأ، في قصر السلام بغداد بحضور مختلف الشخصيات الحكومية والسياسية على رأسهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اضافة الى شخصيات عديدة اخرى".

وكان برهم صالح دعا في وقت سابق الى عقد اجتماع وطني تشاوري للتشاور حول رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق.

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