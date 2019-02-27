عبدالمهدي : لابديل عن التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وكلنا شركاء في النجاح والمسؤولية

2019/02/27 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي اننا جميعا كمسؤولين في

الحكومة الاتحادية والمحافظات شركاء في النجاح والانجاز ، ولابديل عن

التعاون والتنسيق لتحقيق الافضل وتجاوز جميع المشاكل والتحديات

.ودعا السيد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للهيئة

العليا للتنسيق بين المحافظات بدورته الثالثة ، الى التعاون لحل

المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط التي تنشط الاقتصاد وتحقق

المصلحة العامة والعمل على اعطاء اولوية في توفير الكهرباء للمواطنين

والمناطق الفقيرة ، واكد متابعته المستمرة لشؤون الطاقة ومن

خلال لجنة الطاقة الوزارية والتعرف على الاستعدادات والحث على تحقيق

زيادة في الانتاج ، مشيرا الى ان مستوى انتاج الطاقة سيصل الى اكثر من

ثمانية عشر الف ميكاواط وقد وفرنا الاموال اللازمة لتحقيق زيادة في

الطاقة وهناك عشر محطات سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة الى جانب

ابرام عقود تطوير جديدة ، واذا تضافرت جميع الجهود فسيكون الوضع في

الصيف المقبل افضل من السابق .وجرى خلال الاجتماع بحث خطط التنمية وتعزيز الاستقرار وتطوير المشاريع

الخدمية والخطط الزراعية في المحافظات ، ومناقشة العديد من القضايا

والمقترحات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية وخدمات الطرق والجسور

والجباية والرسوم ، وتعيينات مديريات التربية والمحاضرين ، وفتح

المنافذ الحدودية ، وتحديد حصص المحافظات من الموازنة الاتحادية في

ضوء التعداد العام للسكان ، واتخذ التوصيات والقرارات اللازمة

بشأنها .

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