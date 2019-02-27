بالفيديو.. الخارجية : من أولوليات عملنا رفض التدخل الخارجي في شؤون العراق

2019/02/27 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الدكتور أحمد الصحاف أن من أولوليات

عمل البرنامج الحكومي للوزارة إقامة علاقات دولية وفقاً للمصالح

المشتركة والإمتناع عن سياسية المحاور ، وأضاف في الإيجاز الصحفي أن

من الأولويات أيضاً عدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤون العراق .

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