نشطاء مدنيين يطلقون حملة للبحث عن المختطفات

2019/02/27 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال ‏اعلن ناشطين مدنيين اطلاق حملة على تويتر للمطالبة بالبحث عن المخطوفين الايزيديين في العراق و سوريا.‏يطلق اليوم الأربعاء ، الفريق الايزيدي في تويتر وبدعم من المغردين العراقيين حملة للمطالبة بالبحث عن المخطوفين الايزيديين في العراق و سوريا.و أشار بيان الفريق الأيزيدي إلى أن ‏الحملة تبدأ الساعة 8 بتوقيت العراق […]

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