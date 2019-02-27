احمد دحام: الغرور وراء سقوطنا أمام الصناعات

2019/02/27 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتقد مدرب نفط ميسان احمد دحام لاعبيه بعد الخسارة امام الصناعات الكهربائية بهدف لهدفين في الجولة الأخيرة من الدوري وطالبهم بترك الغرور الذي تسبب في خسارتهم.وقال أن لاعبينا افتقدوا للجدية والحرص أمام الصناعات ودفعنا ثمن الغرور الذي أتضح في المباراة بأهدار فرص لا تهدر وعدم أحترامهم للمنافس وبالتالي تقبلوا هدفين وخسروا نتيجة المباراة.وبين […]

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