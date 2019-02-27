وزير الخارجية الفنزويلي: مادورو يمكن أن يلتقي ترامب

2019/02/27 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، مجددا استعداد فنزويلا لإجراء حوار مع الولايات المتحدة، واقترح عقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفنزويلي نيكولاس مادورو.

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