أفضل صور مسابقة

2019/02/27 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مصورو أجهزة الهاتف المحمول "آيفون" (iPhone) من جميع أنحاء العالم، بأفضل صورهم في مسابقة تصوير "تحدي آيفون" (iPhone Challenge)، حيث التقطوا لحظات رائعة من خلال كاميرا التصوير الأكثر شعبية في العالم.

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