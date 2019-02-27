عبدالمهدي يؤكد توفير الاموال اللازمة لزيادة الطاقة الكهربائية: الصيف المقبل أفضل

2019/02/27 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اننا جميعا كمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحافظات شركاء في النجاح والانجاز، ولابديل عن التعاون والتنسيق لتحقيق الافضل وتجاوز جميع المشاكل والتحديات، مشيرا الى توفير الاموال اللازمة لزيادة الطاقة الكهربائية ليكون الصيف المقبل أفضل.

ودعا رئيس الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بدورته الثالثة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى “التعاون لحل المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط التي تنشط الاقتصاد وتحقق المصلحة العامة والعمل على اعطاء اولوية في توفير الكهرباء للمواطنين والمناطق الفقيرة”، مؤكدا “متابعته المستمرة لشؤون الطاقة ومن خلال لجنة الطاقة الوزارية والتعرف على الاستعدادات والحث على تحقيق زيادة في الانتاج”.

وأضاف، ان “مستوى انتاج الطاقة سيصل الى اكثر من ثمانية عشر الف ميكاواط وقد وفرنا الاموال اللازمة لتحقيق زيادة في الطاقة وهناك عشر محطات سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة الى جانب ابرام عقود تطوير جديدة ، واذا تضافرت جميع الجهود فسيكون الوضع في الصيف المقبل افضل من السابق”.

وذكر البيان، انه “جرى خلال الاجتماع بحث خطط التنمية وتعزيز الاستقرار وتطوير المشاريع الخدمية والخطط الزراعية في المحافظات ، ومناقشة العديد من القضايا والمقترحات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية وخدمات الطرق والجسور والجباية والرسوم ، وتعيينات مديريات التربية والمحاضرين ، وفتح المنافذ الحدودية ، وتحديد حصص المحافظات من الموازنة الاتحادية في ضوء التعداد العام للسكان ، واتخذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها”.

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