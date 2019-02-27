السهيل يعرب عن استعداد العراق للتعاون العلمي مع قطر

2019/02/27 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، جامعة حمد بن خليفة ومراكزها البحثية، فيما أعرب عن استعداد العراق للتعاون العلمي مع قطر.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السهيل اطلع خلال جولته في اروقة الجامعة على مركز بحوث البيئة والحواسيب وطبيعة البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية وحجم البنى التحتية المتطورة التي تتمتع بها جامعة حمد بن خليفة وتشكيلاتها، فضلا عن زيارته مكتبة قطر الوطنية”.

وأضاف، ان “وزير التعليم التقى خلال برنامج زيارته الى دولة قطر المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عبد الستار الطائي، وتباحثا معا تفعيل آليات تنشيط حركة التعاون المشترك مع الجامعات والمراكز البحثية العراقية”.

وأوضح البيان، انه “شملت زيارة الوفد العراقي مركز الدراسات التابع لجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية، واللقاء بالطاقم التعليمي في قطاع البحوث والابتكار بمؤسسة قطر ومناقشة تطوير مستويات البحوث والدراسات العلمية في جامعات المنطقة”.

وعبر السهيل خلال لقاءه المسؤولين القطرين في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عن “استعداد العراق لتوطيد أواصر التعاون الاكاديمي والعلمي المثمر في مجال البحث والعلوم والتكنولوجيا بما يخدم المؤسسات التعليمية والبحثية في البلدين”.

وتابع البيان، ان “وزير التعليم اختتم زيارته باجتماع مع الوكيل المشارك للشؤون الاكاديمية في جامعة حمد الدكتور يوسف حايك حول تطوير العلاقات العلمية والثقافية بين الجامعات العراقية ونظيراتها القطرية”.

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