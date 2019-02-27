بدعوة من رئيس الجمهورية.. بدء الاجتماع الوطني التشاوري الاول في بغداد

2019/02/27 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بدأ في قصر السلام ببغداد، اليوم الاربعاء، الاجتماع الوطني التشاوري الاول بدعوة من رئيس الجمهورية وحضور الرئاسات الثلاث الوزراء والنواب وقادة وممثلي المكونات العراقية.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي، أكد ان الاجتماع الوطني التشاوري سيعقد في قصر السلام ببغداد، مساء اليوم، بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح للتشاور حول رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق.

وأوضح، انه “من المؤمل ان يحضر الاجتماع اضافة الى رئيس الجمهورية، رؤساء الوزراء والنواب والقضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا، علاوة على رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب السابقين والاسبقين وقادة وممثلي الكتل السياسية الى جانب ممثلين عن المكونات العراقية.

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