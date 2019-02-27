2019/02/27 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..ضبطت القوات السورية ،الأربعاء، كميات كبيرة من المتفجرات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والألغام والذخيرة خلال مواصلة عمليات تطهير المنطقة الجنوبية من مخلفات الإرهابيين.وقال مصدر عسكري إن “الجهات المختصة عثرت على حوالي 8 أطنان من مادة السيفور المعروفة بشدة انفجارها خلال قيامها بتمشيط القرى والبلدات التي تم تحريرها من قبل الجيش السوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تعثر على أطنان من مادة الـ”سيفور” من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية alansaar.

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