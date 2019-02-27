2019/02/27 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد تيار الوفاء الإسلامي البحراني، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية تواصل سعيها لتمرير “صفقة القرن” من خلال تسخير الأنظمة العميلة لها كالنظام الخليفي وغيره.وقال التيار في بيان حصل موقع / الأنصار/، على نسخة منه، أن “الجهود المحمومة للإدارة الأمريكية لتمرير صفقة القرن تتواصل من خلال تسخير الأنظمة العميلة لها، كالنظام الخليفي، ومن خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوفاء الإسلامي: الإدارة الأمريكية تسخر الأنظمة العربية العميلة لها لتمرير “صفقة القرن” alansaar.

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