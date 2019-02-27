قتلى ومصابون إثر سقوط قذائف هاون في ديالى

2019/02/27 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قتل شخصان وأصيب 5 أخرون، اليوم الاربعاء، بسقوط عدة قذائف هاون جنوبي محافظة ديالى.وقال مسؤول محلي لمراسل “ناس” اليوم (27 شباط 2019)، إن “مدينة بهرز جنوبي ديالى تعرضت لسقوط قذائف هاون عديدة، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم عنصر أمني”.وأشار إلى أن “مصدر إطلاق القذائف مجهول”.[…]

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