عبد المهدي يتحدث عن “كهرباء الصيف” ويبشر بافتتاح 10 محطات جديدة

2019/02/27 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي, الاربعاء, أن الخطط الحكومية تستهدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى اكثر من 18 ألف ميغا واط, وافتتاح 10 محطات جديدة, مؤكدًا أن جميع المسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحافظات شركاء في الانجاز.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (27 شباط […]

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