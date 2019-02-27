عبد المهدي: المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح 10 محطات للكهرباء والصيف سيكون أفضل

2019/02/27 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الاربعاء، اننا جميعا كمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحافظات شركاء في النجاح والانجاز، ولابديل عن التعاون والتنسيق لتحقيق الافضل وتجاوز جميع المشاكل والتحديات .

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