وفد من اهالي الانبار يزور النجف لتوضح ملابسات استشهاد مدنيين في الصحراء

2019/02/27 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، محافظة النجف لتقديم العزاء لذوي المغدورين اللذين لقوا حتفهم قرب بحيرة الثرثار،

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