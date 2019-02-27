تشديد قوانين مصارعة السومو: اللحية ممنوعة

2019/02/27 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} سن الاتحاد الياباني لمصارعة السومو سلسلة قواعد جديدة لهذه الرياضة الشعبية في البلاد تهدف الى منع الممارسات "غير الملائمة"، وأبرزها إطلاق المصارعين للحاهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وتشمل القواعد الجديدة إجراءات مثل منع إطلاق اللحى أو إطالة الأظافر أو وشم الأجساد.ويحجم العديد من مصارعي السومو عن حلق لحيتهم اعتقادا منهم بأنها جالبة للحظ، الا أن مسؤولي الاتحاد الياباني للسومو قرروا وضع حدا لهذا الأمر، معللين ذلك بالحفاظ على "النظافة الشخصية".ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن أحد مسؤولي الاتحاد قوله للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الإدارة "على المصارعين الحفاظ على نظافتهم الشخصية (...) المسؤولون والحكام سيتولون مراقبة هذا الأمر.



حلبة السومو مكان له حرمته ومن المهم ألا يرى المشجعون أي أمر بشع".وشهدت مصارعة السومو ذات التاريخ القديم والشعبية الواسعة في اليابان، سلسلة فضائح في الأعوام الماضية، من تلاعب بالنتائج الى ارتباطات بالجريمة المنظمة، وصولا الى توقيفات على علاقة بتجارة المخدرات وتنمّر لاسيما تجاه المصارعين الناشئين.

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