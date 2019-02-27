قذائف الهاون تنهي حياة مدنيين وتصيب آخرين جنوب بعقوبة

2019/02/27 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى:الفرات نيوز} سقطت قذائف الهاون، اليوم الأربعاء، على قرية "جديدة" بناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكر مصدر امني لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان" سقوط قذائف الهاون على قرية جديدة بناحية بهرز، تسببت باستشهاد مدنيين اثنين واصابة آخرين بجروح متفاوتة".وأشار الى انه" تم اخلاء المصابين الى المستشفى فيما فرضت القوات الأمنية طوقا امنيا حول المنطقة للقبض على المنفذين".انتهىبواسطة: حميد الفهد

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