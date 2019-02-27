الخلافة الداعشية ولادة وانكسار وانتشار

2019/02/27 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكّل العراق بعد الاحتلال الامريكي عام 2003، ملاذاً آمناً لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي انبثق عنه لاحقاً تنظيم داعش في العراق، مستفيداً من الأوضاع التي مرت بها المنطقة والاحتلال الأميركي وأثارهُ الكارثية على العراق وقرارات حل الجيش العراقي السابق وكل الأجهزة الأمنية من قبل الحاكم العسكري بريمر، والتي تركت فراغاً أمنياً تم استثماره من قبل التنظيمات المتشددة للانتشار والتمدد، ناهيك عن زرع الفتن والطائفية وتمزيق المجتمع العراقي وتقسيمة وفق مسميات طائفية وقومية عززت تلك الخلافات تواجد تلك التنظيمات. كانت تسمى في بداية تشكيلها تنظيم القاعدة بقيادة الزرقاوي والحجة من تواجدهم في العراق كانت مقاتلة الأمريكان بصفتهم قوات احتلال، وحقيقة الأمر كانت غير ذلك حيث تم قتل وترهيب وتهجير أعداد كبيرة من العراقيون، أضعاف مضاعفة عما تكبدته القوات الأمريكية من خسائر مع التنظيم، حتى تعدى الأمر لتصفية من كان يحارب الأمريكان وهو خارج صفوف التنظيم منطلقاً من شعوره الوطني في وجوب طرد المحتل، بعد مقتل الزرقاوي تشكل تنظيم داعش الذي أصبح خلال فترة قصيرة تنظيماً يخشاه العالم أجمع تجاوز مع أبوبكر البغدادي تنظيم القاعدة وسيطر على مساحات واسعة من الأراضي، وانتشر في دول عديدة مرتكباً المجازر في مختلف أصقاع الأرض.بعد أن سيطر داعش على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وإزالته للحدود بين البلدين عبر السيطرة عليها، أعلن الناطق أبومحمد العدناني (قُتل في 30 أغسطس 2016 في عفرين) وفي تسجيل مصور بتاريخ 29 يونيو 2014، أن داعش أقام ما يسمى "الدولة الإسلامية" على الأراضي التي يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا، كما أعلن تغيير الاسم من "الدولة الإسلامية في العراق والشام" إلى "الدولة الإسلامية" فقط، وأعلن أيضاً مبايعة زعيم داعش أبوبكر البغدادي "خليفة للمسلمين"، وبعد أيام فقط من يوم 29 يونيو 2014، ظهر أبوبكر البغدادي على الملأ في مسجد النوري الكبير في الموصل للإعلان عن الخلافة في العراق وسوريا، واتخذ من مدينة الرقة عاصمة لها، ليبدأ بعدها تدفق الآلاف من المتطرفين الأجانب من مختلف دول العالم للقتال مع رجال دولة الخلافة كما يسمونها، إثر دعاية ترويجية قام بها التنظيم عبر الانترنت من أجل التجنيد، ترافقت مع عملية غسل أدمغة قام بها للسكان المحليين عبر تغييره المناهج التربوية وإنشاء ما يسمى برياض الأطفال لتنشئة ما سُمي بـ"أشبال الخلافة"، وتمت الاستعانة بالأطفال في الدعاية للتنظيم من خلال إنتاج مقاطع فيديو لهم حاملين السكاكين ويهددون الغرب بالانتقام لقتلى غارات التحالف الدولي يرافقه غياب كامل للجهد الحكومي أو التحالف باستثناء غارات محدودة التأثير .رافق كل تلك التطورات تصريحات للأمريكان وعلى رأسهم برايان هوك، مستشار وزير الخارجية الأمريكي، مدير التخطيط السياسي بالخارجية، إن الوزير ريكس تيلرسون "يشارك بصورة نشطة في الدبلوماسية الشخصية الهادفة إلى دحر داعش، وداعش بشكله الحالي المتمثل بالخلافة المزعومة سينتهي وجوده قريباً" .الدب الروسي يصرح على لسان لافروف: تيلرسون أكد لي أن هدف واشنطن الوحيد في سوريا يتمثل في مكافحة الإرهابوبحسب التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" الذي تقوده واشنطن، فقد خسر التنظيم الإرهابي 95% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في ما مضى في سوريا والعراق.بعد معارك طاحنة مع داعش دفع ثمنها الشعب العراقي والسوري حيث اجتمع كل متطرفي العالم في أكبر لعبة مخابراتية دولية كان الهدف الرئيسي منها تقزيم دور العراق الحيوي واشغاله في حرب طاحنة داخلية تُقاتل بها كل جنسيات العالم في طرف تنظيم داعش ويجابهها العراق بإمكانياته المتواضعة من حيث التسليح، الكبيرة جداً من حيث الاستعداد للتضحية، والإيثار من أجل العراق. وبالتأكيد أنا أتحدث عن الشعب وليس عن السلطة السياسية التي استمرت رغم الجراح بصراعاتها من أجل الاستحواذ على المناصب والتمدد على حساب الشريك السياسي، معركة ضارية انتصر بها العراق وأبطاله على تنظيم داعش الذي اكتسب قدرة قتالية توحي أنه ليس تنظيم عشوائي عقائدي فقط بل يمتلك جهه دولية تقف معه وتوفر له الغطاء الكامل وتساعده في وضع الخطط واختيار الخواصر الرخوة للقيام بعمليات نوعية يحققون من خلالها النصر ويرفعون معنويات مقاتليهم. بعد أن احتفل العراقيون والعالم ولا أريد أن أتطرق للملف السوري بالنصر النهائي على داعش، وبعدما دفعنا فاتورة كبيرة من الأرواح والأموال والبُنى التحتية، وانتهاك الكرامات وترسيخ الفتن، وتغيب الاف الرجال بسبب العمليات العسكرية، يعود لنا مصطلح الذئب الذي كان على الباب قد دخل البيت، وتتواصل الأخبار أن وادي حوران يحتوي على أعداد كبيرة من داعش، وتتواصل وسائل الإعلام بنقل عمليات داعش النوعية ومشاغلتها في قواطع مختلفة، مما يدل على أن النصر لم يكتمل وأن دولة الخلافة لم تنتهي ولن تنتهي بسبب وجود إرادة دولية لاتريد لها الانتهاء، لتبقى أداة تمزق بها البلدان متى تشاء وتفرض سطوتها على بلدان وتتمدد وتسيطر على ثرواتها بسلاح داعش. مجمل القول دولة الخلافة انكسرت ولم تنتهي وهي تعاود الانتشار من جديد بغطاء دولي .مجموعة الأسئلة المحيرةلماذا أمريكا لاتريد لداعش أن تنتهي؟لماذا يتم تسليم أسرى داعش في سوريا إلى العراق ولايتم محاسبتهم في سوريا؟لماذا في هذا الوقت يستقيل ظريف وزير الخارجية الايراني ليغلق باب الدبلوماسية ؟مالمقصود بزيارة الأسد إلى إيران وحضور سليماني علناً الاجتماع؟إشارات تدل على أن فوهات المدافع تتهيأ لإطلاق قنابرهاونحن كعراقيين بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقنا بعيداً عن صراعات المناصب لإبعاد أهلنا عن شرور الحرب ومفتعليها ومادون ذلك سيكون ساستنا سبباً بزجنا بصراع مصالح دولية كبرى أمريكا وإيران وروسيا وتركيا لا ناقة لنا بها ولاجمل، انصتوا ياساسة العراق لصوت العقل واحموا بلادكم وشعبكم من الإبادة ومن دولة الخلافة أو دولة تراب (الحلم الأمريكي في فرض خارطة التقسيم الجديدة الجيوسياسية).

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