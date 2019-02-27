امانة بغداد توجه إنذارًا للمتجاوزين في سوق الخردة بمنطقة النهضة وسط العاصمة

2019/02/27 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، توجيهها إنذاراً لمتجاوزي سوق الخردة في منطقة النهضة تحت مجسر محمد القاسم للمرور السريع.وقالت الامانة ، في بيان إن “انذارا تم توجيهه بالرفع لأكثر من مرة وشرعنا باكثر من حملة لازالة المتجاوزين والآن بات الامر لابد منه لتقاطع التجاوزات مع اعمال الصيانة الخاصة بطريق محمد القاسم”.واكدت ان “اعمال […]

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